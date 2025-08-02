İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Yıllar Sonra Yeniden Evlendi! Teknede İkinci Bahar

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında boşandığı eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden nikah masasına oturdu. Çiftin teknede gerçekleşen sade düğün törenine yakın dostları da katıldı.

Esma Karayel Esma Karayel
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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Yıllar Sonra Yeniden Evlendi! Teknede İkinci Bahar
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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, yıllar sonra eski eşi Duygu Kumarki ile yeniden evlendi. 2016 yılında evlenen ve Yemin adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan çift, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Ancak ayrılık uzun sürmedi. Ünlü çift aşklarına ikinci bir şans daha verdi.

TEKNEDE ROMANTİK DÜĞÜN

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Yıllar Sonra Yeniden Evlendi! Teknede İkinci Bahar - Resim : 1

5 yıl aradan sonra yeniden barışan çift, bu kez birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Dün akşam teknede gerçekleşen sade ve romantik düğün töreninde, çiftin mutluluğuna arkadaşları da tanıklık etti.

ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Yıllar Sonra Yeniden Evlendi! Teknede İkinci Bahar - Resim : 2

Boşanma sürecinin ardından Kumarki, "İsmail Hacıoğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışıyorduk. Ancak konuşarak ayrılmaya karar verdik. Kızımız Yemin için her zaman birlikte hareket edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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