Edis ve Dua Lipa Kosova’ya Damga Vurdu! Herkes Festivaldeki Bu Görüntüyü Konuşuyor

Dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa ve Edis, Kosova’da düzenlenen Sunny Hill Festivali’nde bir araya geldi. İki sanatçının festivaldeki samimi sohbeti kameralara da yansıdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Kosova’nın başkenti Priştine, bu yıl beşincisi düzenlenen Sunny Hill Festivali ile müzik tutkunlarını bir kez daha bir araya getirdi. Festivalin açılış gecesinde, dünyaca ünlü sanatçı Dua Lipa ve pop müziğin başarılı ismi Edis sahne aldı.

SAMİMİ SOHBET

İki ismin festival alanında bir araya gelerek sohbet ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Edis ve Dua Lipa’nın samimi sohbeti, hayranlarını da mutlu etti.

Edis ve Dua Lipa Kosova’ya Damga Vurdu! Herkes Festivaldeki Bu Görüntüyü Konuşuyor - Resim : 1

HERKES AKIN ETTİ

Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa’nın öncülüğünde kurulan Sunny Hill Vakfı tarafından organize edilen etkinlik, öğle saatlerinden itibaren büyük bir kalabalığı festival alanına çekti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, ilk gününden itibaren renkli görüntülere sahne oldu.

Edis ve Dua Lipa Kosova’ya Damga Vurdu! Herkes Festivaldeki Bu Görüntüyü Konuşuyor - Resim : 2

3 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

Sahneye çıkan ilk isimlerden biri olan Edis, enerjik performansı ve hit şarkılarıyla Kosovalı müzikseverlerden büyük alkış aldı. Ardından sahneye çıkan Dua Lipa ise hem memleketinde olmanın hem de hayranlarıyla buluşmanın heyecanını yaşadı.

Bu yıl 3 Ağustos’a kadar sürecek olan festivalde, Shawn Mendes, Anyma, Peggy Gou ve Mochakk gibi uluslararası müzik sahnesinin önemli isimleri de sahne alacak. Etkinlik boyunca on binlerce müzikseverin bir araya gelmesi beklenirken, Priştine’deki otellerin tamamen dolduğu bildirildi.

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