Sadakat Nöbeti Türkiye’yi Ağlatmıştı! Vefalı Dosta Ceylan Ertem’den Kucak Açan Destek
Hakkâri Yüksekova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muğdat Esener’in köpeği, 10 gündür mezar başından ayrılmıyor. Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası sanatçı Ceylan Ertem’den kalpleri ısıtan bir hamle geldi. Köpeği sahiplenmek istediğini duyuran Ertem, yardım çağrısıyla Haluk Levent ve Ahbap’ı da etiketledi.
Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener’in mezarı başından ayrılmayan köpeği, görenleri duygulandırmıştı.
Esener’in dört yıl önce sokakta bulduğu ve o günden beri birlikte yaşadığı köpek, defin işleminin ardından Yüksekova’daki mezarlıkta sahibinin kabrinin başında beklemeye başladı. Yaklaşık 10 gündür mezar başından ayrılmayan sadık dost, çevre halkının da dikkatini çekmişti.
CEYLAN ERTEM'DEN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET
Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, sanatçı Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ertem, “Bu canı barınağa almışlar sanıyoruz ki Ben sahiplenmek isterim, yardımınızı bekliyorum” diyerek, köpeğe sahip çıkmak istediğini duyurdu. Ertem, paylaşımına Ahbap ve Haluk Levent’i de etiketledi.