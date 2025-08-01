Sadakat Nöbeti Türkiye’yi Ağlatmıştı! Vefalı Dosta Ceylan Ertem’den Kucak Açan Destek

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Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Muğdat Esener’in mezarı başından ayrılmayan köpeği, görenleri duygulandırmıştı.

Esener’in dört yıl önce sokakta bulduğu ve o günden beri birlikte yaşadığı köpek, defin işleminin ardından Yüksekova’daki mezarlıkta sahibinin kabrinin başında beklemeye başladı. Yaklaşık 10 gündür mezar başından ayrılmayan sadık dost, çevre halkının da dikkatini çekmişti.

CEYLAN ERTEM'DEN TAKDİR TOPLAYAN HAREKET

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından, sanatçı Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ertem, “Bu canı barınağa almışlar sanıyoruz ki Ben sahiplenmek isterim, yardımınızı bekliyorum” diyerek, köpeğe sahip çıkmak istediğini duyurdu. Ertem, paylaşımına Ahbap ve Haluk Levent’i de etiketledi.