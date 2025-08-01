Kemal Sunal ve Şener Şen'in Rol Arkadaşıydı... Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Necati Bilgiç'in Son Hali Yürek Burktu

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Tiyatro ve Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Necati Bilgiç’in yıllardır süren sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 2016 yılında açık kalp ameliyatı geçiren ve sonrasında fiziksel ve psikolojik olarak zorlu bir süreç yaşayan Bilgiç’e, yapılan muayenelerin ardından şizofreni tanısı konmuştu.

SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREK BURKTU

Kariyerinde sayısız yapımda izleyiciyle buluşan usta oyuncu, uzun süredir ekranlardan uzak, sessiz bir yaşam sürdürüyor. Bir süredir huzurevinde yaşayan Bilgiç’in, şu an ruh sağlığı hastanesinde tedavi gördüğü belirtilirken usta oyuncunun son görüntüsü ortaya çıktı.

YEŞİLÇAM’IN EMEKTAR İSMİ

1953 yılında Bursa’da dünyaya gelen Necati Bilgiç, çocuk yaşlarda tiyatroya ilgi duymaya başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı, usta oyuncu Yıldız Kenter’in öğrencisi oldu. Haldun Dormen Tiyatrosu’nda başladığı profesyonel kariyerine, Uğur Yücel ile birlikte Tef Kabare Tiyatrosu’nda devam etti. Bir dönem gazinolarda sahne alan Bilgiç, 1975-1984 yılları arasında Kenter ve Dormen tiyatrolarında çeşitli oyunlarda rol aldı. Televizyon kariyerinde “Yarı Şaka Yarı Ciddi” programındaki Şair Temel karakteriyle tanındı.

SİNEMADAN EKRANA UZANAN BİR KARİYER

Necati Bilgiç, sinemaya Şener Şen’in rol aldığı “Namuslu” filmiyle adım attı. Ardından “Karanfilli Naciye”, “Aşık Oldum”, “Davacı”, “Milyarder”, “Bıçkın” ve “Arabesk” gibi dönemin unutulmaz filmlerinde yer aldı.

Televizyonda ise en büyük çıkışını 1995 yapımı “Çiçek Taksi” dizisindeki Karadenizli taksici “Niyazi” rolüyle yaptı. Daha sonra “Konu Komşu”, “Şen Kahkahalar”, “Kuzenlerim” gibi dizilerde boy gösterdi. 2012’de “Berlin Kaplanı” filmiyle beyazperdeye döndü ve bu rolle 17. Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi