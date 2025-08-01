Büyük Acılarla Dolu Geçmişlerinden Sonra İkinci Bahar... Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın Aşk Hikayesi Herkesi Duygulandırdı

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Hollywood'un ikonik iki isminin yelken açtığı aşk, sosyal medyaya damga vurdu. 90'lı yılların en ünlü model ve televizyon yıldızlarından olan 58 yaşındaki Pamela Anderson ile "Schindler's List", "Taken" ve "Star Wars" filmlerinin 73 yaşındaki İrlandalı yıldızı Liam Neeson, aşklarını tüm dünyaya ilan ederek magazin gündemine oturdu.

The Naked Gun adlı komedi filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan çiftin ilk görüşte birbirlerinden çok etkilendikleri ve bu ilişkiye çok hızlı bir şekilde başladıkları öğrenildi. Film için çıktıkları basın turu ve galalarda birbirlerine yakın temasta bulunan ünlü çiftin bu tavırları da sosyal medyada çok konuşuldu.

İKİLİNİN ACI HİKAYESİ

Özellikle İngiltere galasında Pamela Anderson’ın Liam Neeson’un yanağından öperek poz vermesi magazin gündemine damga vurdu. Çiftin sosyal medyadan bu kadar beğeni ve destek yorumu görmesinin nedenlerinden biri de elbette trajik geçmişleri oldu.

Yaptığı 5 evlilikte hep aşkı arayan Pamela Anderson, geçtiğimiz yıl yayınladığı belgeselinde ilişkilerinde cinsel saldırı ve şiddet maruz kaldığını anlatarak yaşadığı travmayı hayranlarıyla paylaşmıştı. Liam Neeson ise 2009 yılında yaşanan bir kazda kaybettiği 15 yıllık eşi Natasha Richardson'dan sonra hayatına bekar bir adam olarak devam etmişti. Pamela Anderson ile Liam Neeson'ın yaşadığı ilişki hayranları tarafından "ikinci bahar" oalrak adlandırılmıştı.