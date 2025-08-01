Ebrar Karakurt Saçlarını Kazıttı, Sosyal Medya Sallandı! 'Sen Ne Yaptın?'

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Filenin Sultanları (A Milli Kadın Voleybol Takımı), bu yıl FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'ni (VNL) madalyasız tamamladı. Turnuvadan eli boş dönen milliler, tüm odaklarını FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na çevirdi. 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek turnuvada Filenin Sultanları da mücadele edecek.

Kamp kadrosu açıklanan Filenin Sultanları, as oyuncularıyla birlikte Antalya'da kampa girecek. Bu isimler arasında milli takımın genç ama tecrübeli ismi Ebrar Karakurt da yer aldı. Antalya'daki kampta hazırlığa girecek olan 25 yaşındaki milli smaçör, sık sık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

'BEN BİR ŞEY YAPTIM'

Geride bıraktığımız sezon Rusya liginin MVP'si seçilen Ebrar Karakurt, gelecek sezon Sultanlar Ligi'ne geri dönerek yoluna Eczacıbaşı Dynavit ile devam edecek. Sezon öncesi milli takım için sıkı çalışan milli smaçör, kampa gitmeden önce de imaj değişikliğine gitti.

Instagram hesabından yeni imajını paylaşan Ebrar Karakurt'un, kısa kullandığı saçlarını tamamen kazıttığı görüldü. Milli voleybolcu, yeni imajının nasıl tepkiler alacağını merak ederek "Ben bir şey yaptım" notuyla paylaşım yaptı. Karakurt'un yeni saç modeli sosyal medyada kısa sürede gündem olarak çok sayıda beğeni ve yorum aldı.