Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne Veda Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne Veda Etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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