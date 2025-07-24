Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne Veda Etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek final müsabakasında Japonya ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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