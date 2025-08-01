Ferdi Tayfur'un Son Videosu Ortaya Çıktı: Sözleri Herkesi Duygulandırdı

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Geçtiğimiz ocak ayında organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müziğinin güçlü sesi Ferdi Tayfur, ölümünden önce olduğu gibi sonrasında da mirasını paylaşamayan ailesiyle gündeme gelirken, bu kez ise hayranlarını duygulandıran bir video ile gündeme geldi. Sanatçının daha önce hiç yayınlanmadığı söylenen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Ferdi Tayfur'un menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Benim mütevazi canım kral dayım. Cennetin en güzel yerindesin hiç şüphem yok" notunu düştü.

'BANA BİR AĞAÇ ALTI YETER'

Şirin Gözalıcı'nın paylaştığı videoda Ferdi Tayfur, rahatsızlıklarla mücadele ettiği dönemi işaret ederek duygularını paylaşıyor. Usta şarkıcı, videoda "Efendim derler ki, bu dünyada hayır sahibi olanlar ve hayır yapanların öbür dünyada villalarının altından ırmak geçecekmiş. Baş üstüne ama ben Allah'a şükrediyorum ki ben daha hayattayken denizin üzerinde oturuyorum. Bana böylelerini nasip etti. İnşallah öbür dünyada bana bir ağaç altı bile yeter. Yeter ki amelim temiz olsun, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullanıyor.

Ferdi Tayfur'un sonlarından olduğu tahmin edilen video, paylaşıldığı gibi kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Sanatçının videoda söylediği sözler hayranları başta olmak üzere birçok kişiyi duygulandırırken, sanatçıya olan özlemini ve üzüntüsünü dile getiren paylaşımlar yapan pek çok sosyal medya kullanıcısı Ferdi Tayfur'un bitkin haline işaret etti.