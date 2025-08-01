Justin Timberlake Ağır Hastalığını İlk Kez İstanbul'da Açıkladı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake, uzun süredir devam eden "The Forget Tomorrow World Tour" adlı konser turnesini İstanbul'da verdiği konserle noktaladı. Hayranlarını turne boyunca eğlendiren Justin Timberlake, turnenin kapanışında duygularını dile getirirken yaşadığı ciddi sağlık sorunundan ve sahne arkasındaki zorlu süreçten bahsetti.

Lyme hastalığına yakalandığını açıklayan ABD'li pop yıldızı, hayranlarına teşekkür ederek iki yıllık yoğun turne süreci boyunca yaşadıklarına değindi. Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Timberlake, "Bunu bana acıyın diye söylemiyorum ama perde arkasında neler yaşadığımı biraz olsun aydınlatmak için söylüyorum. Bu hastalığı yaşamış ya da yaşayan birini tanıyorsanız, biliyorsunuzdur. Bu durum hem zihinsel hem de fiziksel olarak inanılmaz derecede yıpratıcı olabiliyor. İlk teşhis konduğunda gerçekten şok oldum. Ama en azından sahnedeyken neden sinir ağrısı çektiğimi ya da aşırı yorgunluk ve hastalık hissettiğimi anlayabildim" dedi.

'İYİ Kİ TURNEYE DEVAM ETMİŞİM'

O dönem turneyi bırakması gerekip gerekmediğini düşündüğünü söyleyen şarkıcı, "Sahneye çıkmanın bana verdiği neşe, vücudumun yaşadığı geçici stresten çok daha ağır bastı. İyi ki devam etmişim. Sadece zihinsel dayanıklılığımı kendime kanıtlamakla kalmadım, aynı zamanda sizlerle birlikte geçirdiğim ve asla unutmayacağım birçok özel anım oldu. Bu konudan bahsetmeye hep çekindim. Çünkü böyle şeyleri kendine saklaman gerektiği öğretilerek büyütüldüm ama artık bu mücadelelerim konusunda daha açık olmaya çalışıyorum ki yanlış anlaşılmasın. Tüm bunları paylaşıyorum çünkü umarım hepimiz bir şekilde daha bağlantılı hissedebiliriz" diye konuştu.

Hayranlarına ve turne ekibine teşekkür eden Timberlake, "Turne hayatı gerçekten başka bir şey. Bunu yapabilmek hele ki iyi bir şekilde yapabilmek özel bir insan olmayı gerektiriyor. Hepiniz benim için evimden uzakta bir aile oldunuz. Bu son birkaç yılı birlikte geçirdiğimiz zamanı her zaman büyük bir değerle anacağım. Herkesin bundan sonra neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Eminim çok heyecan verici olacak! Sahnede olmanın ve canlı müziği sizlerle paylaşmanın verdiği duyguyu kelimelere dökmek gerçekten mümkün değil. Bu, eşi benzeri olmayan… Kutsal bir şey benim için" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi