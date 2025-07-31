Yasemin Yürük Faciayı Kıl Payı Atlattı! Saçları Bir Anda Alev Aldı, Yürekler Ağza Geldi

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Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yılların fenomen grubu haline gelen Hepsi, son zamanlarda gruptan ayrılan Gülçin Ergül’ün açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Bir zamanların fenomen şarkılarının mimarı grup, bugünlerde de dinlenmeye devam ederken, grubun dobra isimlerinden Yasemin Yürük, talihsiz bir kaza yaşadı.

SAÇLARI ALEV ALDI

Bir reklam çekimi yapan ünlü sanatçının saçları bir anda alev aldı. Korku dolu anların ardından yanmaktan kıl payı kurtulan Yasemin Yürük, hayranlarının da yüreğini ağzına getirdi. Ünlü sanatçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAOSA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Öte yandan Yasemin Yürük, geçen hafta grubun eski üyelerinden Gülçin Ergül ile yaşadığı tartışma ile gündem olmuştu. Yürük, Gülçin Ergül’ün sahnede tek başına söylediği “Yalan” şarkısının videosunu “Hepsi benim” notuyla paylaşıp, ardından da “3 kişi yalan” diyerek yaptığı göndermeye tepki göstermişti.

GÜLÇİN’E TOKAT GİBİ CEVAP

Yürük “Ülkemizde yangınlar var, şehitlerimiz var. İşim başımdan aşkın. Ama bir yandan da telefonum susmuyor ve bu yaşta hâlâ nelerle uğraştırıyorsun bizi; anlam veremediğim, aniden sebepsiz ve öfkeyle yazılıp çizilen şeyler. Gerçekten kafanda neler yaşadığını bilmiyorum ama üzücü olan şu: Üstten bakıyor, küçümsüyorsun. Şu anki kariyerine adım atmanı sağlayan, yıllarca birlikte emek verdiğin eski arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını imalı sözlerle aşağılıyorsun. Görünüyor ki geçmişine, grubuna saygın kalmamış. Kimse senin işine, yeteneğine hakaret etmedi etmez! Ama sen de haddini bil, edebini koru” demişti.