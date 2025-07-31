Şeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese Açıkladı

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı mutluluktan ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. “Bu sabah beni derinden etkileyen bir şey duydum” diyerek kendisine ulaşan bir mesajı paylaşan ünlü fenomen, herkese teşekkür etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, gözyaşlarına boğuldu.

Son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkisini noktalayan Subaşı, bu kez aşk hayatı değil, duygusal sözleriyle gündeme geldi.

Şeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese Açıkladı - Resim : 1

Sabah saatlerinde Instagram hesabından video paylaşan Subaşı, aldığı güzel bir haberin ardından mutluluktan gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

Şeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese Açıkladı - Resim : 2

'BİR ŞEY DUYDUM'

Fenomen isim, kendisine ulaşan bir mesajın ardından hislerini takipçileriyle paylaşarak şunları söyledi: Bu sabah beni derinden etkileyen bir şey duydum. Farkında olmadan insanların hayatlarına dokunuyorum. Belki günler, aylar hatta yıllar sonra söylediğim ya da yaptığım bir şey onlara geri dönüyor. Bu beni çok minnettar ve mütevazı hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese Açıkladı - Resim : 3

Şeyma Subaşı açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: Belki de bu, Allah’ın bir lütfudur. Belki de başından beri amaç buydu. Sadece kendim olarak kalplere dokunabildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor.

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