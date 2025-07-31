Şeyma Subaşı Hüngür Hüngür Ağladı! Daha Fazla Dayanamadı, Herkese Açıkladı

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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, gözyaşlarına boğuldu.

Son olarak Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkisini noktalayan Subaşı, bu kez aşk hayatı değil, duygusal sözleriyle gündeme geldi.

Sabah saatlerinde Instagram hesabından video paylaşan Subaşı, aldığı güzel bir haberin ardından mutluluktan gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

'BİR ŞEY DUYDUM'

Fenomen isim, kendisine ulaşan bir mesajın ardından hislerini takipçileriyle paylaşarak şunları söyledi: Bu sabah beni derinden etkileyen bir şey duydum. Farkında olmadan insanların hayatlarına dokunuyorum. Belki günler, aylar hatta yıllar sonra söylediğim ya da yaptığım bir şey onlara geri dönüyor. Bu beni çok minnettar ve mütevazı hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi: Belki de bu, Allah’ın bir lütfudur. Belki de başından beri amaç buydu. Sadece kendim olarak kalplere dokunabildiğimi bilmek beni çok mutlu ediyor.