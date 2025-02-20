Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması
Özel hayatıyla ve yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, katıldığı bir programda yatırımlarından bahsetti. Para harcamanın artık kendisine anlamsız geldiğini söyleyen Subaşı, ev almak gibi yatırımlar yapmadığını ancak güzel yaşamak için para harcadığını ifade etti.
Kaynak: A Para
Şeyma Subaşı, adını önce Acun Ilıcalı ile evliliğiyle duyurmuş, ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Sosyal medyada çok fazla takipçisi olan Subaşı, paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu kez yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Subaşı, A Para'da Funda Karayel'in sunduğu 'Yıldızlı Sohbetler' programında yatırımlarını açıkladı.
Programda yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşırtan Subaşı, kazancını nasıl değerlendirdiğini paylaştı. Şeyma Subaşı, para harcamakla ilgili fikirlerinin değiştiğini belirterek, şunları söyledi:
“Arkadaşlar bu kadar para harcanılır mı ya? Ne yapıyoruz biz! Sadece bana biraz anlamsız gelmeye başladı. Kendime de soruyorum harcayamadığın için mi? Hayır harcayabiliyorum. 3 senedir anlamsız gelmeye başladı.”
Sunucunun, kazandığı parayı nereye yatırdığına dair sorusu üzerine Subaşı, “Ev aldım şunu aldım böyle bir şey diyemem. Hani öyle bir durum yok ama harcıyorum güzel yaşıyorum,” şeklinde yanıt verdi. Subaşı, kazançlarını özellikle yaşam tarzına yansıttığını ve keyif aldığı şeylere harcadığını söyledi. Uçak biletlerinde bile konforundan ödün vermediğini, Business sınıfında seyahat etmeyi tercih ettiğini belirtti.
Subaşı, "Alışveriş yaptığımda hani orada aldığım o avokadolar, mangolar hani o Hindistan cevizi sütleri ya da Hindistan cevizi yağım... Çünkü o yağı kullanmak istiyorum eğer hani bir tık daha pahalıysa ya da organik ben bunlara harcıyorum," dedi.