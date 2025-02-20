Şeyma Subaşı'dan Duyanları Şaşırtan 'Yatırım' Açıklaması

Programda yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşırtan Subaşı, kazancını nasıl değerlendirdiğini paylaştı. Şeyma Subaşı, para harcamakla ilgili fikirlerinin değiştiğini belirterek, şunları söyledi:

“Arkadaşlar bu kadar para harcanılır mı ya? Ne yapıyoruz biz! Sadece bana biraz anlamsız gelmeye başladı. Kendime de soruyorum harcayamadığın için mi? Hayır harcayabiliyorum. 3 senedir anlamsız gelmeye başladı.”