Jennifer Lopez Pozu Olay Oldu: Fotoğraf Çektirmek İçin 1 Milyon TL mi Ödedi? Seda Bakan Sessizliğini Bozdu

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Ünlü oyuncu Seda Bakan, ABD’li pop yıldızı Jennifer Lopez’in “Up All Night Live In 2025” dünya turnesi kapsamında Antalya’da verdiği konseri izleyen isimler arasındaydı. Konser sonrası Lopez ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Bakan, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yeni kankam. Hastasıyım" notunu düşmüştü.

FOTOĞRAF İÇİN 1 MİLYON TL Mİ ÖDEDİ?

Ancak çok konuşulan bu paylaşımların ardından dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Seda Bakan'ın, Hande Soral'ın, Bensu Soral'ın ve İsmail Demirci'nin, Jennifer Lopez’le konser sonrası kuliste fotoğraf çektirebilmek için bir arabulucuya toplamda 1 milyon TL ödeme yaptığı iddia edildi.

SEDA BAKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fotoğraf için para ödendiği iddiası sosyal medyada hızla yayılırken Seda Bakan sessizliğini bozdu. Jennifer Lopez’le kuliste buluşması ve paylaştığı pozlarla gündeme gelen Seda Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte hakkında çıkan "Fotoğraf için 1 milyon TL ödedi" iddialarını net bir şekilde yalanladı.