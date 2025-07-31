Dünya Starı Justin Timberlake 11 Yıl Sonra İstanbul’a Damga Vurdu! İzdiham, Organizasyona İsyan, Suikast İddiası… Herkes Bu Konseri Konuşuyor

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Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin akın ettiği, alana girebilmek için saatlerce kuyrukta beklediği konser, her anıyla sosyal medyaya damga vurdu.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu - Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol - Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, Derya Uluğ, Asil Gök ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimlerin de akın ettiği konserde, 1000 çevik kuvvet polisi görevlendirildi.

TERÖR SALDIRISI MI PLANLANDI?

Öte yandan heyecanla beklenen konserde bir terör saldırısı ihtimalinin ortaya çıktığı ve engellendiği iddia edildi.

Konserin iletişim sürecinin yürütüldüğü ajans, büyük bir tehdidin eşiğinden dönüldüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada “Dünyaca ünlü Justin Timberlake konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu özel gece, sadece müzik açısından değil aynı zamanda kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir süreçten geçmiştir. Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Alanda görev yapan 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terör Mücadele ekipleri sayesinde gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur. Bu süreçte sabır gösteren ve anlayışla yaklaşan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

ORGANİZASYONA ELEŞTİRİ YAĞDI

Konser sonrasında sosyal medyada organizasyonu eleştiren çok sayıda kişi oldu.

Konsere ilişkin şöyle yorumlar yapıldı:

"Biletler çıkar çıkmaz 7500 TL’lik bilet aldığım Justin Timberlake konserinin hayatımın en kötü konser deneyimi olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar kötü bir organizasyonu böyle bir konserde yapmış olduğunuza inanamıyorum."

"Herkes isyan ediyor ve siz yorumları kapatıyorsunuz. Rezilliğinize rezillik kattınız. Stagepass, ayakkabım bile sizden daha iyi organize ederdi."

DUYGU ÖZASLAN DA İSYAN ETTİ

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan da isyan etti. Justin Timberlake konseri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aslan şunları söyledi:

İnsanların saatlerce sırada beklediği, konser başladıktan sonra bile hala bekliyor oldukları bir konser düşünün. 5. şarkıda kapıdaki kuyrukların hala devam ettiği bir konser. Biletini alan, o kadar para veren, belki uzun zamandır bu anı bekleyen insanlar. Ve bir yanda biletsiz, elini kolunu sallaya sallaya içeri alınan yüzlercesi... Evet gerçek anlamda bir elini kolunu sallama. Biletlere bakılmayan, herhangi bir güvenlik kontrolü olmayan bir alan. X-raysiz, metal detektörsüz geçişler. Karmakarışık kapılar. Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayışı. Daha önden, daha güzel bir açıdan izleyebilmek için kurulduğunu sandığımız diamond, vip vb. alanlar. Yine bu alanlara bileti olmayan insanların elini kolunu sallayarak girmesi, taşkınlık çıkarması... Korkunç bir güvenlik zafiyeti.