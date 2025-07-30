Nesrin Cavadzade’nin Pastası Sosyal Medyada Olay Oldu! Notu Görenler Tekrar Tekrar Okudu

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Bir dönem Yasak Elma dizisinde canlandırdığı "Şahika" karakteriyle geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, 42. yaş gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği özel bir organizasyonla kutladı.

Ünlü oyuncu, şık tarzı ve esprili doğum günü pastasıyla gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

ÇİÇEKLER İÇİNDE POZLAR

Son olarak “Sandık Kokusu” dizisinde izleyici karşısına çıkan Cavadzade, doğum günü kutlamasında siyah-beyaz desenli yırtmaçlı elbisesi ve bandana detayıyla göz kamaştırdı.

Çiçeklerle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.

PASATADAKİ NOT GÜNDEM OLDU

Kutlamanın en dikkat çeken detaylarından biri ise doğum günü pastası oldu. Üzerinde İngilizce olarak "LET THE FAME PAY" (Şöhret bedelini ödesin) yazılı mizahi pastası sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Mumları üflemeden önce uzun bir dilek tutan Cavadzade, gece boyunca neşeli anlar yaşadı.