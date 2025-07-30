Armağan Çağlayan, Aldığı Teklif Karşısında Neye Uğradığını Şaşırdı

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Televizyon kariyerinden sonra YouTube platformunda içerik üretmeye devam eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir mesajı takipçileriyle paylaştı. Instagram üzerinden gelen özel mesaj, Çağlayan'ı şaşkına çevirdi.

Şimdilerde Ayvalık'ta yaşamını sürdüren Çağlayan’a ulaşan bir kadın, birlikte tatile çıkmayı teklif etti. Mesajında, kendisinin yemek yapabileceğini ve ev işleriyle ilgilenebileceğini belirten kadın, "Tatile çok ihtiyacım var" sözleriyle teklifini iletti.

'ŞANSIMI DENEYEYİM DEDİM'

Sosyal medya kullanıcısı kadın, mesajında şunları yazdı: “Armağancım, merhaba nasılsın? Senin çok sıkı takipçinim. Sana tatile gelebilir miyim Ayvalık’a? Çok güzel yemekler yapıyorum, evini temizlerim, yemeğini yaparım. Sapanca’da oturuyorum, tatile ihtiyacım var, rica etsem. Kahvaltını hazırlarım akşam yemeğini 5:30’da hazırlarım. Lütfen beni kırma. Tatile çok ihtiyacım var, isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü kara. Şansımı deneyeyim dedim. Çok olumlu bir sonuç alırsam çok memnun olurum. Rüya gibi olur benim için. Çok teşekkür ederim şimdiden, kabul etmiyorsan da canın sağolsun.”

'AĞZIM AÇIK OKUDUM'

Çağlayan ise bu ilginç mesajı takipçileriyle paylaşarak şu notu düştü: "Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!"