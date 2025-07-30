Metin Şentürk Üzücü Haberi Duyurdu! "Kardeşim İçin Ne Olur Dua Edin"

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Ünlü sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal paylaşımda kardeşinin 11 aydır kanserle mücadele ettiğini duyurdu. Kardeşinin hastaneye kaldırıldığını ve acılarının arttığını söyleyerek yaşadığı süreci ilk kez anlatan Şentürk, takipçilerinden dua istedi.

"11 AYDIR KANSERLE SAVAŞTIK"

59 yaşındaki Şentürk, paylaşımında "Kıymetli dostlarım; hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimin amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz ve acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inanan biri olarak hepinizden acısının dinmesi için dua bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Şarkıcının duygusal videosundan sonra takipçileri 'Çok geçmiş olsun', 'Allah acil şifalar versin' mesajları yağdı.

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

16 Mayıs 1966’da İstanbul Fatih’te doğan Metin Şentürk, 3 yaşında geçirdiği bir ev kazası sonucunda görme yetisini kaybetti. Eğitim hayatına görme engelliler için özel olarak açılmış bir okulda başlayan Şentürk, lise eğitimini ise tamamen gören öğrencilerle birlikte bitirdi. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Metin Şentürk, 2010 yılında ise dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.