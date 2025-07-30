Selda Bağcan Dile Düştü! Herkes Bu Fotoğrafı Konuşuyor, Gören Meral Akşener Sandı

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Lâ'l, Sakin Ol, Aldırma Deli Gönlüm, Ateşle Barut, Sevdam Ağlıyor, Aslolan Aşktır, Yanarım, Zor Kadın, Vur Yüreğim" gibi birçok hit şarkısıyla hafızalara kazınan, 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Everyway That I Can" ile Türkiye'ye yarışma tarihindeki ilk birinciliği kazandıran ünlü sanatçı Sertab Erener’in son paylaşımı sosyal medyanın diline düştü.

FİLTRELİ FOTOĞRAF DİLE DÜŞTÜ

Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Selda Bağcan ile bir araya gelen Sertab Erener, anı olarak çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

HERKES AKŞENER SANDI

“Hasret giderdiğimiz bir yaz akşamı, Bodrum’dan” notu ile paylaşılan fotoğraf kısa süre içinde gündem oldu. Fotoğrafta ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın yüzüne uygulanan filtrenin fazla olması Bağcan’ın tanınmamasına sebep oldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü sanatçının filtreli fotoğrafını görenler, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e benzetti. Fotoğraf karesi kısa süre içinde çokça yorum topladı.Sertab Erener ve Selda Bağcan’ın ‘filtreli’ fotoğrafına gelen yorumlardan bazıları şöyle: