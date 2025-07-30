Los Angeles'ta Başlayan Aşk Masalı 11. Yılında da Devam Ediyor! Ünlü Çift 11. Evlilik Yıl Dönümünü Kutladı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat, 11. Evlilik yıl dönümlerini kutladı. Ünlü çiftin romantik paylaşımları hayranlarından tam not aldı. İşte o fotoğraf kareleri…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Los Angeles'ta Başlayan Aşk Masalı 11. Yılında da Devam Ediyor! Ünlü Çift 11. Evlilik Yıl Dönümünü Kutladı
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu ile başarılı oyuncu Beren Saat, 11. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları romantik paylaşımlarla kutladı.

Los Angeles'ta Başlayan Aşk Masalı 11. Yılında da Devam Ediyor! Ünlü Çift 11. Evlilik Yıl Dönümünü Kutladı - Resim : 1

'MUTLU 11. YILLAR BEBEĞİM'

Kenan Doğulu, eşiyle çekilmiş romantik bir fotoğrafı paylaşarak "Seni çok seviyorum" notunu düştü. Beren Saat ise bu sevgi dolu mesaja, "Ben de seni çok seviyorum. Mutlu 11. yıllar bebeğim" yanıtıyla karşılık verdi.

Los Angeles'ta Başlayan Aşk Masalı 11. Yılında da Devam Ediyor! Ünlü Çift 11. Evlilik Yıl Dönümünü Kutladı - Resim : 2

AŞK DOLU MESAJLAR

29 Temmuz 2014’te Los Angeles’ta evlenen ünlü çift, aşk dolu mesajlarla takipçilerinin gönlünü bir kez daha kazandı. Çiftin bu paylaşımları, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi görerek beğeni topladı.

Los Angeles'ta Başlayan Aşk Masalı 11. Yılında da Devam Ediyor! Ünlü Çift 11. Evlilik Yıl Dönümünü Kutladı - Resim : 3

2014’TE EVLENMİŞLERDİ

2012 yılında sevgili olan, ünlü çift 2014’te İstanbul’da nişanlanmış, ardından temmuz ayında Amerika’da nikâh masasına oturmuştu.

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