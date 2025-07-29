Kızıl Goncalar’ın Zeynep’i Mina Demirtaş’ın Değişimi Şoke Etti! Beğeni Yağdı
Kızıl Goncalar dizisinin Zeynep’i Mina Demirtaş, dizinin final yapmasının ardından soluğu Datça’da aldı. Genç oyuncunun tatil pozları büyük beğeni topladı.
Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Mina Demirtaş, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne almış ve yaşı sosyal medyada gündem olmuştu.
YAŞI HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI
Genç oyuncunun 16 yaşında olduğunu öğrenen jüri üyeleri ve seyirciler kulaklarına inanamamıştı.
Wikipedia ve bazı kaynaklarda 19 yaşında olduğu iddia edilen genç oyuncu, “16 yaşındayım, Şubat ayında 17 olacağım” diyerek yaşına ilişkin iddialara son noktayı koymuştu.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Mina Demirtaş dizinin final yapmasının ardından Datça'da ortaya çıktı. Demirtaş’ın tatil pozları hayranlarından büyük beğeni topladı.
Başarılı performansı sonrasından çok sayıda dizi teklifi alan oyuncuya yeni sezonda ekranların iddialı yapımlarından Güzelkoy için teklif gitmiş, ünlü oyumcu reddetmişti.
Kaynak: Haber Merkezi