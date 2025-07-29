Özcan Deniz Ağabeyi Ercan Deniz'e Ateş Püskürdü! "Hakkımız Sana Haram Olsun"

Ailesiyle yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçı Özcan Deniz, son olarak sosyal medya hesabından ağabeyi Ercan Deniz’e "Hakkımız sana haram olsun" diyerek ateş püskürdü.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Özcan Deniz Ağabeyi Ercan Deniz'e Ateş Püskürdü! "Hakkımız Sana Haram Olsun"
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Ünlü sanatçı Özcan Deniz, uzun süredir devam eden aile içi gerilimlerle yeniden gündeme geldi. Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşımla ağabeyi Ercan Deniz’e ateş püskürdü.

Bir süredir annesi Kadriye Deniz ve ağabeyiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündemine düşen Özcan Deniz, bu süreçte yaşadığı stres nedeniyle kalp spazmı geçirmiş, hastaneye kaldırıldıktan sonra anjiyo olmuştu. Deniz, yaşadığı rahatsızlığın ardından bir süre sessizliğe gömülerek sadece oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar’ı ailesi olarak gördüğünü açıklamıştı.

AĞABEYİNE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Özcan Deniz Ağabeyi Ercan Deniz'e Ateş Püskürdü! "Hakkımız Sana Haram Olsun" - Resim : 1

Aile içindeki gerilim yeniden farklı bir boyuta ulaşırken Özcan Deniz'den son olarak çok konuşulacak bir paylaşım daha geldi. Önce üstü kapalı paylaşımlarda bulunan Deniz, daha sonra ağabeyi Ercan Deniz’in fotoğrafını paylaşarak zehir zemberek sözler söyledi.

"HAKKIMIZ SANA HARAM OLSUN"

Ağabeyinin "Hakkımı helal ettim" sözleri karşısında sessizliğini bozan Özcan Deniz, "Ah canım kardeşim (Ağabeyim diyecektim)! Bana hakkını helal etmişsin. Nankörlük yaptığın ben, hakkını çalıp savurduğun oğlum, ayırmaya çalıştığınız ve kafasını gözünü yarıp iftiralar attığınız karım ve de 35 yıl karnını doyuran sektördeki herkese attığın iftiralardan dolayı, binlerce kişi hep bir ağızdan, hakkımız sana haram olsun!" açıklamasında bulundu.

Özcan Deniz Ağabeyi Ercan Deniz'e Ateş Püskürdü! "Hakkımız Sana Haram Olsun" - Resim : 2

Deniz’in bu açıklamaları, sanat dünyasında ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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