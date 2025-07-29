Topa Tutulan Icardi'ye Kardeşinden Destek

Natasha Rey ile yaşananlar sonrası Arjantin basınının gündemine bir kez daha oturan Mauro Icardi'yi savunan kişi kardeşi Guido oldu. Guido Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağabeyinin yanında olduğunu vurguladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Topa Tutulan Icardi'ye Kardeşinden Destek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, geride bıraktığımız sezon yeşil sahalardan uzak kalsa da özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile inişli çıkışlı 10 yıl kadar süren evliliğini bitiren Icardi, China Suarez ile nişanlandı. Ancak Icardi'nin adının yan yana geldiği kadınlar yalnızca bu ikili değildi.

Mauro Icardi, Uruguaylı sosyal medya fenomeni Natasha Rey ile konuşmalarının sızdırılması sonrası ilk mesajı atan kişinin Rey olduğu açıklayarak ortalığı karıştırmıştı. 32 yaşındaki yıldız santraforun kardeşi Guido Icardi ise yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ağabeyinin yanında olduğu mesajını verdi.

Topa Tutulan Icardi'ye Kardeşinden Destek - Resim : 1

'15 DAKİKALIK ŞÖHRET İÇİN'

Instagram hikayesinden bir açıklama yapan Guido Icardi, tüm bunların "ünlü olmak" için olduğunu iddia ederek "Sadece 15 dakikalık şöhret için konuşulan tüm bu saçmalıkların ardında bir aile var. Çocuklar, babalar, anneler... Yerinizde olsam para kazanma şeklimi sorgulardım. Sosyal medyada ailemi karalayan insanlarla karşı karşıya gelirim. Evet, bundan bıktım. Kimsenin başına gelmesini istemem" dedi.

Arjantin basınının Natasha Rey ile Mauro Icardi'nin ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin ardından bu paylaşımı yapan Guido Icardi, açıklamasında, bu iddiaların ailelerine zarar vermek amaçlı olduğunu da ileri sürdü.

Icardi ile Wanda Nara Arasında 'Bamya' Savaşı! Tarihte Görülmemiş Bir Dava AçıyorIcardi ile Wanda Nara Arasında 'Bamya' Savaşı! Tarihte Görülmemiş Bir Dava AçıyorMagazin

Etiketler
Mauro Icardi Wanda Nara
Son Güncelleme:
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu! Hastane Odasından Sağlık Durumunu Açıkladı Ünlü Oyuncu Cemre Baysel Ameliyat Oldu
Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri Duvarlardaki Küf Sorununa Son: Etkili Temizlik ve Önleme Yöntemleri
Sinem Kobal’dan Paris Çıkarması! Güzelliği ve Paylaşımlarıyla Göz Kamaştırdı Ünlü Oyuncudan Paris Çıkarması! Göz Kamaştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi AYM’den Emsal ByLock Kararı: Adil Yargılanma Başvurusu Reddedildi
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti
Meteoroloji Tarih Verdi! Ferahlayacağız... Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası Bunaltıcı Sıcaklara Sağanak Molası