Topa Tutulan Icardi'ye Kardeşinden Destek

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi, geride bıraktığımız sezon yeşil sahalardan uzak kalsa da özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile inişli çıkışlı 10 yıl kadar süren evliliğini bitiren Icardi, China Suarez ile nişanlandı. Ancak Icardi'nin adının yan yana geldiği kadınlar yalnızca bu ikili değildi.

Mauro Icardi, Uruguaylı sosyal medya fenomeni Natasha Rey ile konuşmalarının sızdırılması sonrası ilk mesajı atan kişinin Rey olduğu açıklayarak ortalığı karıştırmıştı. 32 yaşındaki yıldız santraforun kardeşi Guido Icardi ise yaşananların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak ağabeyinin yanında olduğu mesajını verdi.

'15 DAKİKALIK ŞÖHRET İÇİN'

Instagram hikayesinden bir açıklama yapan Guido Icardi, tüm bunların "ünlü olmak" için olduğunu iddia ederek "Sadece 15 dakikalık şöhret için konuşulan tüm bu saçmalıkların ardında bir aile var. Çocuklar, babalar, anneler... Yerinizde olsam para kazanma şeklimi sorgulardım. Sosyal medyada ailemi karalayan insanlarla karşı karşıya gelirim. Evet, bundan bıktım. Kimsenin başına gelmesini istemem" dedi.

Arjantin basınının Natasha Rey ile Mauro Icardi'nin ilişki yaşadığı yönündeki haberlerin ardından bu paylaşımı yapan Guido Icardi, açıklamasında, bu iddiaların ailelerine zarar vermek amaçlı olduğunu da ileri sürdü.