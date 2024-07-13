Kenan Doğulu'dan Ekonomi Eleştirisi: 'Orta Seviyede İnsan Kalmadı, Çok Zenginler ve Çok Fakirler Var'

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, yüksek bilet fiyatları hakkında konuştu. Türkiye'de ekonomik durumu 'orta seviyede' insan kalmadığına dikkat çeken Doğulu, "Artık orta seviyede, biz halliceyiz diyen insan kalmadı bence. Çok zenginler ve çok fakirler var" dedi.

Kenan Doğulu'dan Ekonomi Eleştirisi: 'Orta Seviyede İnsan Kalmadı, Çok Zenginler ve Çok Fakirler Var'

Şarkıcı Kenan Doğulu, bilet fiyatlarının yüksekliğinden dolayı iptal edilen Bodrum konserleri hakkında konuştu. Doğulu, konser biletlerinin pahalı olmasından dolayı dinleyicilerin yaşadığı zorlukları anladığını söyledi.

"Türk lirası çok fena değer kaybeder durumda" diyen Doğulu, orta seviyenin kalmadığını ve yalnızca çok fakirler ile çok zenginlerin var olduğunu da belirtti.

'ÖNEMLİ OLAN DİNLEYİCİLERİME ULAŞABİLMEK'

Doğulu, bu durumla mücadele etmek için kendi kendine bir strateji geliştirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Konser biletleri çok pahalandı, farkındayım. İnsanlar konserlerin bilet fiyatlarından şikayetçiler, onun da farkındayım. Elimizden geldiğince önlem almaya çalışıyoruz. Çeşitli yerlerde çıkmaya çalışıyoruz. Çok lüks yerde de söylüyoruz, mümkünse bedava olan belediye konserlerinde de sahne almaya çalışıyoruz. Benim için önemli olan dinleyicilerime ulaşabilmek. O yüzden elimden geldiğince kendi kendime bir strateji uygulamaya ve herkese ulaşmaya çalışıyorum."

'ARTIK ORTA SEVİYEDE İNSAN KALMADI'

Türkiye ekonomisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten hayat zorlaştı. Türk Lirası çok feci değer kaybeder pozisyonda. Artık orta seviyede, biz halliceyiz falan diyen insan kalmadı bence. Çok zenginler ve çok fakirler var. Bu çok içler acısı bir durum. Umarım kısa zamanda bir mucize olur ve toparlarız her şeyi diye hayal ediyorum."

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