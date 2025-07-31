Melike Şahin Acı Gerçeği Sahnede Açıkladı

Bu yıl da Harbiye'de hayranlarıyla buluşan ünlü şarkıcı Melike Şahin, sahnede duygusal anlar yaşadı. Çok zor günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, moral için sevenlerinden ekstra alkış istediğini söyledi ve kardeşinin rahatsızlandığını açıkladı.

Esma Karayel Esma Karayel
Melike Şahin Acı Gerçeği Sahnede Açıkladı
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"Tutuşmuş Beraber", "Diva Yorgun" ve "Canın Beni Çekti" şarkılarıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren, son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, birkaç yıldır Harbiye sahnesinin de en çok tercih edilen isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde iki gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı, sevenleriyle buluştu.

Birce Akalay, Ecem Erkek ve Özgür Masur gibi ünlü isimlerin de izleyiciler arasında olduğu konserine başlarken durgunluğu ve hüznü belli olan Melike Şahin, bu halinin nedenini de konserine gelen hayranlarıyla paylaştı.

Melike Şahin Acı Gerçeği Sahnede Açıkladı - Resim : 1

'AKLIMIN BİR KISMI ORADA'

Melike Şahin, kardeşinin aniden rahatsızlandığını ve onunla hastanede kaldığını belirterek sevenlerinin desteğine çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Dinleyicilerden moral için bol bol alkış istediğini anlatan ünlü şarkıcı, zor bir gün geçirdiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, sahnede yaptığı açıklamada "Bugün ekstradan alkışlarınıza ihtiyacım var, çünkü belki suratımdan belli oluyordur biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı ve hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum ama siz de beni bol bol alkışlayın lütfen" dedi.

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