Melike Şahin Acı Gerçeği Sahnede Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

"Tutuşmuş Beraber", "Diva Yorgun" ve "Canın Beni Çekti" şarkılarıyla müzik listelerinde fırtınalar estiren, son dönemin en popüler şarkıcılarından olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, birkaç yıldır Harbiye sahnesinin de en çok tercih edilen isimlerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz günlerde iki gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alan şarkıcı, sevenleriyle buluştu.

Birce Akalay, Ecem Erkek ve Özgür Masur gibi ünlü isimlerin de izleyiciler arasında olduğu konserine başlarken durgunluğu ve hüznü belli olan Melike Şahin, bu halinin nedenini de konserine gelen hayranlarıyla paylaştı.

'AKLIMIN BİR KISMI ORADA'

Melike Şahin, kardeşinin aniden rahatsızlandığını ve onunla hastanede kaldığını belirterek sevenlerinin desteğine çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Dinleyicilerden moral için bol bol alkış istediğini anlatan ünlü şarkıcı, zor bir gün geçirdiğini ifade etti.

Ünlü şarkıcı, sahnede yaptığı açıklamada "Bugün ekstradan alkışlarınıza ihtiyacım var, çünkü belki suratımdan belli oluyordur biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı ve hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum ama siz de beni bol bol alkışlayın lütfen" dedi.