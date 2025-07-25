Hepsi Grubu'nda Yine Ortalık Karıştı: Gülçin’den Zehir Zemberek Sözler!

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2000’li yılların başında müzik listelerine damga vuran ve bir dönemin gençliğinin gözdesi haline gelen Hepsi grubu, 2009’da Gülçin Ergül’ün ayrılmasıyla dağılmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen grup üyeleri arasındaki tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor.

Son olarak Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla eski grup arkadaşları Yasemin, Cemre ve Eren’i hedef aldı. “Yalan” adlı şarkısının sahne performansını paylaşan Ergül, paylaşımına “Hepsi benim” notunu düşerek dikkatleri üzerine çekti. Hemen ardından grubun üç kişilik kadrosuyla seslendirdiği “Yalan” performansına ait eski bir videoyu paylaşan Gülçin, gönderisine şu ifadeyi yazdı:

“Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan.”

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Paylaşımlarıyla hız kesmeyen Ergül, “Beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada” diyerek solo çalışmalarını da art arda sıraladı. Grubun Gülçin’siz çıkardığı “Geri Dönüşüm” albümünü paylaşarak “Ama seçiminiz bundan yana da olabilir, saygım var” şeklinde ironik bir yorumda bulundu.

CEMRE'DEN SERT TEPKİ

Gülçin’in bu sert paylaşımlarına eski grup arkadaşı Cemre Kemer’den ise tepki gecikmedi. Kemer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Psikolojin iyi değil. Yine şarkın mı çıkacak ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma bu tamamen sana zarar... Beni içine çekme ben hiç şu an bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden. İlla vardır yanında dürüst, seni seven bir dostun."