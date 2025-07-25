'Şeytan' Geri Döndü! Meryl Streep, New York'u Ayağa Kaldırdı

2006 yapımı ikonik Hollywood filmi Şeytan Marka Giyer, 19 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor. Çekimleri New York'ta devam eden filmin başrolü Meryl Streep'in hayranları, ünlü oyuncuyu görmek için sıraya girince kentte izdiham yaşandı.

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'Şeytan' Geri Döndü! Meryl Streep, New York'u Ayağa Kaldırdı
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Hollywood'da 21. yüzyılın en ikonik filmlerinden biri olan Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada), 19 yıl sonra devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor. Başrollerini Meryl Streep ve Anne Hathaway'in paylaştığı ilk film sonrası ikili yeniden bir araya gelirken, kadroda Emily Blunt ve Cillian Murphy de yer alıyor.

Çekimleri ABD'nin New York kentinde devam eden film, geçtiğimiz gün şehirde hareketliliğine neden oldu. Filmin başrolü olan acımasız moda otoritesi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly'yi canlandıran Meryl Streep'in hayranları, ünlü oyuncuyu görebilmek için setin etrafını adeta kuşattı.

'Şeytan' Geri Döndü! Meryl Streep, New York'u Ayağa Kaldırdı - Resim : 1

İKONİK SAÇLARI DA GERİ DÖNDÜ

Setten ilk görüntülerinin yayımlanması sonrası pek çok New Yorklunun akın ettiği sette Meryl Streep, karakterinin imzası haline gelen buz beyazı pixie kesim saçlarıyla görüntülendi. Bir süredir Only Murders In The Building dizisindeki rol arkadaşı Martin Short ile aşk yaşayan ünlü oyuncunun mutluluğu dikkat çekti.

'Şeytan' Geri Döndü! Meryl Streep, New York'u Ayağa Kaldırdı - Resim : 2

Şeytan Marka Giyer, moda dünyasının acımasızlığını işe yeni başlayan bir stajyerin gözünden anlatırken, Meryl Streep'in canlandırdığı ikonik karakter Miranda Priestly de bir fenomen haline geldi. Karakterin Vogue dergisinin efsanevi yayın yönetmeni Anna Wintour'dan esinlenildiği düşünülüyor. Filmin uyarlandığı romanın yazarı Lauren Weisberger, 1999-2000 yılları arasında Wintour'un kişisel asistanlığını yapmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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