Hollywood’un İkonik Evini Rahmi Koç Satın Aldı! Fiyatı Dudak Uçuklattı

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Lauren Weisberger’in aynı adlı romanından uyarlanan ve 2006 yılında vizyona giren 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada), 19 yılın ardından hâlâ Hollywood sinemasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Filmin ikonik karakterlerinden Miranda Priestly’nin yaşadığı lüks konut, yakın zamanda satışa çıkarıldı ve yeni sahibini buldu.

RAHMİ KOÇ SATIN ALDI

New York’un Manhattan bölgesinde yer alan ve filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Miranda karakterinin konutu olarak kullanılan görkemli evin, Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç tarafından satın alındığı öğrenildi.

KOLEKSİYONUNA KATTI

BD'de yürütülen gizli bir süreç sonucunda gerçekleştirilen satın alma işlemi, kurulan şirketler aracılığıyla tamamlandı. İnce zevkleri ve sanata olan ilgisiyle tanınan Rahmi Koç’un, tarihi ve kültürel değeriyle öne çıkan bu evi koleksiyonuna dahil ettiği ifade ediliyor.

7 YATAK ODASI, 11 BANYO VE BASKETBOL SAHASI

Yaklaşık 26,5 milyon dolara, güncel döviz kuru ile yaklaşık 1,1 milyar TL'ye satın alınan konut, mimari özellikleriyle de dikkat çekiyor. Toplam büyüklüğü 1100 metrekareyi aşan malikanede 7 yatak odası, 11 banyo ve özel bir basketbol sahası bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi