Alarko Holding'den 45 Milyon Dolarlık Rekor! İmzayı Attı

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Alarko Holding’in iştiraki Alarko Tarım, Sanrose Tarım’ın %75 hissesini 4 milyon 977 bin dolar karşılığında satın aldı. Bu işlemle birlikte Sanrose Tarım, tamamen Alarko bünyesine geçti. Alım kapsamında 1.800 adet hisse devralındı.

PANDEMİ SONRASI GIDA VE TARIMA YATIRIM ARTTI

2019 yılında başlayan pandemi süreciyle birlikte tarım ve sağlıklı gıdaya yönelen Alarko Holding, enerji, sanayi ve inşaat gibi geleneksel faaliyet alanlarının yanı sıra gıda sektöründe de büyüme stratejisini hızlandırdı. Tarım alanında en dikkat çekici adımlarından biri ise Alsera şirketi ile örtü altı üretim faaliyetlerine yönelmek oldu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK JEOTERMAL SERASI AÇILDI

Mayıs ayında Afyonkarahisar’da 180 dekar net kapalı alana sahip modern jeotermal sera açılışını gerçekleştiren Alsera, bu yatırımla Türkiye’nin tek çatı altındaki en büyük serasını hayata geçirdi. Alsera böylece Afyonkarahisar, Denizli ve Eskişehir’deki faaliyet alanlarıyla birlikte toplam 20 modern seraya ulaştı.

YURTDIŞINDA DA PROJELER SÜRÜYOR

Alarko’nun yurt dışındaki yatırımları da devam ediyor. Kazakistan’ın Çimkent kentinde 2 bin dekarlık sera projesinin 400 dekarlık ilk etabının inşaatı 2024’te başlamıştı. Şirket, bu projeyle bölgedeki tarım faaliyetlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

KAP AÇIKLAMASIYLA DUYURULDU

Alarko Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bağlı ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; ana faaliyet konusu tarım ve seracılık olan Sanrose Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam sermayesinin %25'ine denk gelen 600 adet hissenin 15.01.2024 tarihinde devralındığı kamuoyuna duyurulmuştu. Sanrose'un sermayesinin %75'ine denk gelen 1.800 adet hisse, 4.977.000 USD karşılığı Türk lirası bedelle 03.07.2025 itibarıyla devralınmıştır.”

Kaynak: Haber Merkezi