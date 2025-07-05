Düzce'de Fındık Rekolte Tespiti Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, merkez ilçedeki bahçelerde yürütülen rekolte tespit çalışmalarını yerinde inceledi. Sahada görevli teknik personelden bilgi alan İl Müdürü Uzun, fındık üretiminde doğru tahminlerin yapılabilmesi için bilimsel yöntemlerle veri toplanmasının önemine dikkat çekti.

Düzce Merkez'de yapılan incelemelerin ardından konuşan İl Müdürü Esra Uzun, "Sağlıklı üretim planlaması için sahadan alınan veriler büyük önem taşıyor. Bilimsel yöntemlerle yürütülen bu çalışmalar, 2025 yılı fındık üretimine dair verilerin güvenilir bir şekilde elde edilmesini sağlayacak" dedi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretici ve sektör paydaşlarına katkı sağlayacak bu çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA