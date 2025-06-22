Fındık Kremalarını Apar Topar Marketlerden Toplattılar

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Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için pek çok adım atılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) Avrupa ülkelerindeki hayvan ve insanların sağlığını tehlikeye atacak ürünlere ilişkin bilgilere sık sık yer verilirken, Türkiye’den gönderilen ürünler de sık sık bu uygulamadan nasibini alıyor

Son olarak Türkiye’den pek çok Avrupa ülkesine gönderilen fındık kremasında etiket eksiklikleri tespit edildiği kaydedildi.

Fındık kremasındaki durumun, risk potansiyeli taşıdığı belirtilirken, Almanya’da ilgili ürünle ilgili tüketicilerden geri çağırma ve marketlerde toplatılma kararı verildi. Avusturya’da ise konuya ilişkin yetkililere bilgi verildi.