'Zehirli' Armutlar Piyasadan Çekildi

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Gıda güvenliği dünyanın en önemli sorunları arasında yer alırken, oluşabilecek tehlikelerin önüne geçmek için pek çok adım atılıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) Avrupa ülkelerindeki hayvan ve insanların sağlığını tehlikeye atacak ürünlere ilişkin bilgilere sık sık yer veriliyor.

Bu listede Avrupa ülkelerinin Türkiye’den ithal ettiği ürünler de sık sık listede kendisine yer bulurken, kuru incirden Antep fıstığına kadar birçok ürün sınırdan geri gönderiliyor.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı armutlarda pestisit tespit edildiği bildirildi. Söz konusu durum market kontrollerinde ortaya çıkarken, ciddi risk teşkil ettiği kaydedildi.

Ürünler için alıcılardan geri çekme kararı verildi.