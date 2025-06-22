Bakan Uraloğlu Duyurdu, 11 Uçak Ateş Hattında Mahsur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle, 11 uçağımızın savaş bölgesinde mahsur kaldığını duyurdu. Uraloğlu, "Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Şimdi günlük takip ediyoruz. Bir fırsat olursa, onları ilk fırsatta almış olacağız" dedi.

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Bakan Uraloğlu Duyurdu, 11 Uçak Ateş Hattında Mahsur
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İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından, ABD de nükleer santralleri vurarak savaşı yeni bir noktaya taşıdı. Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasının ardından, Türkiye’nin de 11 uçağının bölgede kaldığı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerle bir araya gelirken konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, 7 uçağın İran’da 4 uçağın ise Irak’ta mahsur kaldığını bildirdi.

'İLK FIRSATTA ALACAĞIZ'

Uraloğlu konuya ilişkin soruyu yanıtlarken, “İran-İsrail çatışmasında İran'da 7 tane, Irak'ta da 4 tane uçağımız kaldı. Pegasus'un 7 tane, Türk Hava Yolları'nın 2 tane, Ajet'in 1 tane, Tailwind'in de 1 tane uçağı var. Bunları gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz. O bölgedeki hava hareketinin, roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler, hem de biz alamadık açıkçası. Orada 3-4 gün bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri can güvenliğini sağlama noktasında bu tarafa aldık. Şimdi günlük takip ediyoruz. Bir fırsat olursa, onları ilk fırsatta almış olacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

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