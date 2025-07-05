Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: Ne İstanbul Ne Ankara… Türkiye’den Sadece O Şehir Listede

CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından yayımlanan verilere göre, Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı. Listede Türkiye’den yalnızca bir şehir yer aldı. İstanbul ve Ankara’nın bile giremediği sıralama, güvenli yaşam arayışında olanları şaşırttı.

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Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: Ne İstanbul Ne Ankara… Türkiye’den Sadece O Şehir Listede
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CEOWORLD Magazine ve Safety Index Report tarafından yayımlanan güncel verilere göre, dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu. Asayiş, suç oranları, ceza uygulamaları ve güvenlik gücü yoğunluğu gibi birçok kriter dikkate alınarak hazırlanan listeye Türkiye’den yalnızca bir şehir girmeyi başardı. O şehir İstanbul ya da Ankara değil…

Listenin zirvesinde ise 97,73 puanla Birleşik Arap Emirlikleri’nden Abu Dabi bulunuyor. Onu Tayvan’ın başkenti Taipei ve Katar’ın Doha şehri takip ediyor. Avrupa’dan birçok şehir ilk 20’de yer alırken, Romanya ve Hollanda’nın birden fazla şehirle öne çıkması dikkat çekti.

Dünyanın En Güvenli Şehirleri Belli Oldu: Ne İstanbul Ne Ankara… Türkiye’den Sadece O Şehir Listede - Resim : 1

İşte dünyanın en güvenli 40 şehri:

40. Riyadh - Suudi Arabistan – 91.43

39. Eskisehir - Türkiye – 91.77

38. Copenhagen - Danimarka – 91.91

37. Oakville - Kanada – 91.94

36. Brno - Çekya – 91.95

35. Warsaw - Polonya – 92.05

34. Brasov - Romanya

33. Timisoara - Romanya – 92.32

32. Tbilisi - Gürcistan – 92.37

31. Belgrade - Sırbistan – 92.54

30. Merida - Meksika – 92.63

29. Helsinki - Finlandiya – 93

28. Prag- Çekya – 93

27. Seoul - Güney Kore – 93.1

26. Reykjavik - İzlanda – 93.44

25. Tokyo - Japonya – 93.47

24. Basel - İsviçre – 93.84

23. Singapore – 94

22. Chiang Mai - Tayland – 94

21. Tallinn - Estonya – 94.17

20. Zurich - İsviçre – 94.35

19. Cluj -Romanya – 94.36

18. Quebec City - Kanada – 94.96

17. Eindhoven - Hollanda – 94.99

16. Yerevan - Ermenistan – 95.22

15. Hong Kong - Çin – 95.36

14. Zagreb - Hırvatistan – 95.75

13. Groningen - Hollanda – 95.99

12. Ljubljana - Slovenya – 96.07

11. Trondheim - Norveç – 96.15

10. Munich - Almanya – 96.67

9. Bern - İsviçre – 96.79

8. The Hague - Hollanda – 96.89

7. Muscat - Umman – 96.93

6. Ras al Khaimah - Birleşik Arap Emirlikleri – 96.98

5. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.03

4. Ajman - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.48

3. Doha - Katar – 97.5

2. Taipei - Tayvan – 97.53

1.Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri – 97.73

Kaynak: Haber Merkezi

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