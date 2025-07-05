Bakan Bayraktar Açıkladı: Destekler 600 Milyar TL'ye Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgazda uygulanan desteklerin kapsamının genişletileceğini duyurdu. Bayraktar, enerji desteklerinin ise 2025 yılı itibarıyla 600 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Bayraktar Açıkladı: Destekler 600 Milyar TL'ye Ulaştı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarında uygulanan desteklerde yeni bir döneme geçildiğini duyurdu. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, emekliler ve dar gelirli vatandaşların önceliklendirileceği yeni destek modeline geçildiğini belirtti.

Bakan Bayraktar Açıkladı: Destekler 600 Milyar TL'ye Ulaştı - Resim : 1

Bayraktar, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde sürdürülen enerji desteklerinin 2025 yılı itibarıyla toplamda 600 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Elektrik faturalarında yüzde 55, doğalgazda ise yüzde 44 oranında sübvansiyon sağlandığını vurgulayan Bayraktar, "Gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni modelle birlikte, sosyal adaletin güçlendirilmesi ve enerji erişiminin daha kapsayıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: DHA

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