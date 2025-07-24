Serdar Ortaç'tan 'Öldü' Haberlerine Videolu Yanıt

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sosyal medyada yayılan 'öldü' iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından bir video paylaşarak, hayatta olduğunu açıkladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Uzun süredir MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada çıkan ölüm haberlerine tepki gösterdi. Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarında yayılan “Serdar Ortaç öldü” başlıklı içerikler üzerine sanatçı, sessizliğini bozdu.

‘Karabiberim’, ‘Bilsem Ki’, ‘Yaz Yağmuru’ gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla tanınan Ortaç, sağlık sorunları nedeniyle son yıllarda sahne performanslarında da zaman zaman zorluklar yaşıyor. Daha önce yaptığı bir açıklamada “Ömrüm ya 10-15 yıl kaldı ya da hiç…” sözleriyle sağlık durumu hakkında konuşan Ortaç, hayranlarını üzmüştü.

MİRASINI ÇALIŞANLARINA BIRAKTI

MS hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullandığı görüntülenen sanatçı, mirasını da çalışanlarına bırakacağını duyurmuştu. İstinye'deki boğaz manzaralı evinden söz eden Ortaç, “Bir evim var, fazla param yok, bölüşsünler” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Serdar Ortaç'tan 'Öldü' Haberlerine Videolu Yanıt - Resim : 1

'ÖLDÜ' İDDİALARINA YANIT

Ancak bu açıklamalar ve sağlık durumuna ilişkin haberlerin ardından çıkan “öldü” iddiaları, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Konu hakkında hızlıca bir video paylaşan Serdar Ortaç, Instagram hesabından yayımladığı görüntüde “Ölmedim” diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı. Gündeme oturan videoda Ortaç’ın üzgün olduğu görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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