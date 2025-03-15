Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan Gözaltı Sonrası Bir İlk

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Yasa dışı bahis’ operasyonlarında gözaltına alınan ünlü oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

İki ünlü isim hazırlanan iddianamede Serdar Ortaç hakkında 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Ardından Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

Son duruşmada mahkeme, Serdar Ortaç'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vermişti.

BİRLİKTE İFTAR YAPTILAR

İki isim magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen olay sonrasında ilk kez bir araya geldi. Süreç boyunca Serdar Ortaç sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanırken, Mehmet Ali Erbil sessiz kalmıştı. Ünlü sunucu dün sessizliğini bozarak Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Serdar Ortaç ile bir araya gelen Erbil, fotoğraflarını “İstanbul için iftar vakti” notunu düşerek paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi