Şinasi Yurtsever'in Cenaze Programı Belli Oldu

Sanat camiası dün, 51 yaşında mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever'in ölümüyle sarsıldı.

Sanat camiasından çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Yurtsever'i anarken, eşi Ferihan Yurtsever, sosyal medya hesabından Şinasi Yurtsever'in cenaze programını duyurdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Buna göre, Yurtsever için 15 Mart Cumartesi günü öğlen saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Anma töreninin ardından öğle namazına müteakip Barbaros Harettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Cenaze töreninin ardından Şinasi Yurtsever Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi