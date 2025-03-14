'Sansar Salvo' Lakaplı Rapçi Ekin Can Arslan Tahliye Edildi

‘Sansar Salvo’ lakaplı rapçi Ekin Can Arslan tahliye edildi. Arslan, 2024 yılında yayımladığı müzik klibinde uyuşturucu madde kullanımın özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

'Sansar Salvo' Lakaplı Rapçi Ekin Can Arslan Tahliye Edildi

Türkçe rap şarkıcısı ‘Sansar Salvo’ lakaplı rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla 2024 yılının Aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ekin Can Arslan'a ayrıca toplum güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlaması da yöneltilmişti.

TAHLİYE OLDU

Müzik yapımcılığı da yapan sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver (Ebo), Sansar Salvo'nun tahliye haberini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Rapçi Sansar Salvo TutuklandıRapçi Sansar Salvo TutuklandıGüncel
Cezaevine girmişti: Ünlü rapçi tahliye edildiCezaevine girmişti: Ünlü rapçi tahliye edildiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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