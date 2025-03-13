Şinasi Yurtseven'in Ölümünde Yürek Burkan Detay Ortaya Çıktı! Annesinin Ne Hastalığından Ne de Vefatından Haberi Yokmuş

Kardeş Payı'nda oynadığı Büyük Hilmi karakteriyle hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi. Geniş Aile'nin Paçası'sı, İşler Güçler'in Hakkı'sı, Yabancı Damat'ın Hamit'i, Düğün Dernek'in Yılmaz'ı ve birçok kült projede daha yer alan Yurtseven hayatını kaybetti.

Bir süredir mide kanseriyle mücadele eden 51 yaşındaki Şinasi Yurtsever'in ölüm haberini usta oyuncu Zafer Algöz duyurmuştu. 'Ailemizden biri daha gitti' notunu düşen Algöz, paylaşımıyla vefat haberi duyurmuş oldu. Sanat dünyasını yasa boğan haber sonrası Şinasi Yurtsever'le ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı.

Yurtsever'in annesinin ne rahatsızlığından ne de vefatından haberi olmaması üzerine Algöz’ün paylaşımını apar topar sildiği ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yurtsever'in annesi duymasın diye aldığı önlem sebebiyle rahatsızlığı eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları dışındaki herkesten gizlenmiş lakin Yurtsever'in annesi oğlunun ölüm haberini sosyal medyadan öğrenmiş.

Birsen Altuntaş'ın paylaşımını kaldırdıktan sonra telefonla ulaştığı Zafer Algöz, “Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm” dedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş