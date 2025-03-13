Elon Musk'ın Paylaşımı Ünlü Oyuncunun Hayatını Kararttı

Emmy ödüllü yıldız oyuncu Ayo Edebiri, X'in sahibi Elon Musk'ın platformda yaptığı paylaşımın hayatını nasıl altüst ettiğini anlattı. Edebiri, ölüm tehditleri ve ırkçı hakaretlerle karşı karşıya kaldığını söyleyerek "Bu adam sadece bir faşist değil, aynı zamanda aptal" dedi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Elon Musk'ın Paylaşımı Ünlü Oyuncunun Hayatını Kararttı

FX'in "The Bear" dizisindeki performansıyla son yıllarda büyük çıkış yakalayan oyuncu Ayo Edebiri, geçen yıl milyarder iş insanı Elon Musk'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle sosyal medyada çok sayıda ölüm tehdidi ve ırkçı küfürlere maruz kaldığını açıkladı.

Geçen yıl Musk'ın sahibi olduğu X'te (Twitter) "Karayip Korsanları serisinde Johnny Depp yerine Ayo Edebiri olacak" şeklinde haberler paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birini alıntılayan Musk da "Disney berbat" yorumunu yaptı.

Elon Musk'ın Paylaşımı Ünlü Oyuncunun Hayatını Kararttı - Resim : 1

'SADECE FAŞİST DEĞİL AYNI ZAMANDA APTAL'

29 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Bu adam (Elon Musk) yüzünden adını bile duymadığım bir filmin sahte bir yeniden çekimi için hayatımın en çılgın ölüm tehditlerini ve ırkçı hakaretlerini aldım" diye yazdı.

Emmy ödüllü Edebiri, sözlerini "Bu adam sadece bir faşist değil, aynı zamanda bir aptal ama neyse" şeklinde tamamladı.

Efsane Dizi Sihirli Annem Yıllar Sonra Film Oluyor! Oyuncu Kadrosu Ortaya ÇıktıEfsane Dizi Sihirli Annem Yıllar Sonra Film Oluyor! Oyuncu Kadrosu Ortaya ÇıktıYaşam
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi BaşlatıldıAile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi BaşlatıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elon Musk Johnny Depp Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi Elma Sirkesinin Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi İçilir mi
Sevenlerinden Helallik İstemişti! Tanyeli Entübe Edildi Sevenlerinden Helallik İstemişti! Tanyeli Entübe Edildi
Kadir İnanır'dan Yeni Fotoğraf Geldi Kadir İnanır'dan Yeni Fotoğraf Geldi
2025 Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı? 2025 Yaz Saati Uygulaması Ne Zaman Başlayacak? Türkiye'de Saatler İleri Alınacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi
Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu Türkiye'nin Ünlü Spor Salonu Zinciri Satıldı
Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih Son Ankette Şaşırtan Sonuç! Seçmenden Dengeleri Değiştirecek İki Farklı Tercih
CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' Tablosu
Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek Kanlı Ay Tutulması Özellikle Bu 4 Burcu Vuracak: 14 Mart’ta Tüm Hayatları Değişecek