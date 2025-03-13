Elon Musk'ın Paylaşımı Ünlü Oyuncunun Hayatını Kararttı

FX'in "The Bear" dizisindeki performansıyla son yıllarda büyük çıkış yakalayan oyuncu Ayo Edebiri, geçen yıl milyarder iş insanı Elon Musk'ın yaptığı bir paylaşım nedeniyle sosyal medyada çok sayıda ölüm tehdidi ve ırkçı küfürlere maruz kaldığını açıkladı.

Geçen yıl Musk'ın sahibi olduğu X'te (Twitter) "Karayip Korsanları serisinde Johnny Depp yerine Ayo Edebiri olacak" şeklinde haberler paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birini alıntılayan Musk da "Disney berbat" yorumunu yaptı.

'SADECE FAŞİST DEĞİL AYNI ZAMANDA APTAL'

29 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Bu adam (Elon Musk) yüzünden adını bile duymadığım bir filmin sahte bir yeniden çekimi için hayatımın en çılgın ölüm tehditlerini ve ırkçı hakaretlerini aldım" diye yazdı.

Emmy ödüllü Edebiri, sözlerini "Bu adam sadece bir faşist değil, aynı zamanda bir aptal ama neyse" şeklinde tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi