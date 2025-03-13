Sevenlerinden Helallik İstemişti! Tanyeli Entübe Edildi

2.5 yıldır pankreas kanseri olan ve son 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü oryantal Tanyeli’nin entübe edildiği öğrenildi.

SEVENLERİNDEN HELALLİK İSTEMİŞTİ

Sosyal medya hesabından 27 Şubat'ta sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Tanyeli, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi