Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı

Ercan Deniz, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" diyerek kardeşinin gelirini, hatta aylık kredi kartı harcamalarını bile ifşa etmişti.

Sabah'ın haberine göre, bu iddialarına ardından Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.