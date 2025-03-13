Aile Krizi Büyüyor: Kardeşi İfşa Etti, Özcan Deniz'e Vergi İncelemesi Başlatıldı
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in başı ailesiyle dertte. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz iddialarına her gün bir yenisini ekliyor. Özcan Deniz hakkında bu seferde vergi incelemesi başlatıldı.
Kaynak: Sabah
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisindeki "Levent" karakterine hayat verdiği bu sıralarda aile içi kavgalarla gündem oldu. Kızıl Goncalar dizinini doktor Levent'i olarak adından söz ettiren Özcan Deniz, kardeşlerinin çeşitli iddialarıyla karşı karşıya
Özcan Deniz'in yıllardır birlikte çalıştığı kardeşi Ercan Deniz her gün ağabeyi ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıyor. Ercan Deniz'in "kaçak yapı" açıklamalarının ardından Özcan Deniz, Sarıyer'deki villasına ilişkin ifade vermişti.
Ercan Deniz, "Özcan, oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" diyerek kardeşinin gelirini, hatta aylık kredi kartı harcamalarını bile ifşa etmişti.
Sabah'ın haberine göre, bu iddialarına ardından Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.