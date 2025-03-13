Efsane Dizi Sihirli Annem Yıllar Sonra Film Oluyor! Oyuncu Kadrosu Ortaya Çıktı
Türk televizyonuna damga vuran efsane fantastik dizi Sihirli Annem için sevindirici haber geldi. Unutulmaz dizi Sihirli Annem, film olarak eski dizi kadrosuyla yeniden çekilecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Türk televizyonuna damga vuran ve 2003-2012 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sihirli Annem, yıllar sonra film olarak geri dönüyor. Daha önce çekim planları ertelenen proje, dizinin sevilen oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye uyarlanacak.
Sinema sektörüne iddialı yapımlarla giriş yapan Poll Films'in kurucusu Polat Yağcı, ertelenen unutulmaz fantastik diziden uyarlanan "Sihirli Annem" filmi için hazırlıklara başladı. Filmin çekimleri için geri sayım başlarken, yapımın eski oyuncu kadrosuyla çekileceği öğrenildi.
10 YIL SONRA SETLERE DÖNÜYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin muhteşem karakteri Betüş'e hayat veren İnci Türkay , 10 yıl aradan sonra setlere geri dönecek. Londra'da yaşayan ünlü oyuncu, Sihirli Annem filmiyle başrolde yer alacak. Senaryosu, 25 Haziran 2022'de hayatını kaybeden dizi yazarı Gamze Özer tarafından kaleme alınan filmin, yakın zamanda sete çıkması planlanıyor.
ESKİ KADRO YENİDEN BULUŞUYOR
Büyük ilgi gören ve merakla beklenen yapımın oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler yer alacak.