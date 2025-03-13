Efsane Dizi Sihirli Annem Yıllar Sonra Film Oluyor! Oyuncu Kadrosu Ortaya Çıktı

Türk televizyonuna damga vuran ve 2003-2012 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sihirli Annem, yıllar sonra film olarak geri dönüyor. Daha önce çekim planları ertelenen proje, dizinin sevilen oyuncu kadrosuyla beyaz perdeye uyarlanacak.