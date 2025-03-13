İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Oyuncu Şinasi Yurtsever İçin Taziye Mesajı

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema oyuncusu Şinasi Yurtsever için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

İletişim Başkanı Altun mesajında, “Türk tiyatrosunun ve sinemasının kıymetli ismi Şinasi Yurtsever’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla gönüllerde güzel anılar bırakan usta oyuncuya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi