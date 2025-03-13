Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı
"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın gibi birçok sinema filmi ve dizide rol alan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, ölüm nedeni ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
51 yaşındaki ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'den sanat dünyasını ve hayranlarını üzen haber geldi.
"Avrupa Yakası", "Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz" gibi projelerde yer alan Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti. Sevilen oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğarken, ölüm nedeni merak konusu oldu.
Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseri ile mücadele ettiği ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.
Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme" gibi birçok popüler dizide oynadı.
2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı.
Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.