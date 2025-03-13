Kardeş Payı'nın 'Büyük Hilmi'si Şinasi Yurtsever'in Neden Öldüğü Ortaya Çıktı

ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?

Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.

Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme" gibi birçok popüler dizide oynadı.