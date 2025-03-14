Şinasi Yurtsever’in Ortaya Çıkan Son Doğum Günü Videosu Herkesi Ağlattı

Uzun süredir mide kanseriyle mücadele eden, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, İlk Buluşma, Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat gibi projelerle ismini hafızalara kazıtan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, dün hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncunun ölümü meslektaşı Zafer Algöz “Yine ailemizden birini yitirdik…Çok üzgünüm…Başımız sağ olsun… Allah rahmet eylesin” diyerek duyurdu.

Başrollerini Ahmet Kural, Murat Cemcir’in paylaştığı Kardeş Payı dizisindeki ‘Hilmi’ karakteriyle gönüllerde taht kuran 51 yaşındaki oyuncunun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

SON DOĞUM GÜNÜ VİDEOSU

Siyaset ve sanat camiasından veda mesajları art arda sıralanırken, Şinasi Yurtsever’in son doğum günü kutlamasına ait ortaya çıkan video izleyenleri duygulandırdı.

Videoda Şinasi Yurtsever’e setteki ekip arkadaşları tarafından sürpriz bir kutlama yapıldığı, ünlü oyuncunun da “Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim: Bu sahne biter” diyerek gülümsediği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi