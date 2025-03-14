Şinasi Yurtsever’in Son Paylaşımında Yürek Yakan Not, Öyle Bir Cümle Yazmış ki...

Kardeş Payı dizisinde hayat verdiği ‘Hilmi’ karakteriyle herkesin beğenisi kazanan ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever’in ölümünün ardından, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar yeniden gündem oldu.

Usta oyuncunun sosyal medya hesabı Instagram’da eşi Ferihan Yurtsever için evlilik yıl dönümüne özel yaptığı paylaşım görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yurtsever’in dostlarıyla yaptığı paylaşım da hüzünlendirdi.

'18 YILI DOLDURDUK'

Şinasi Yurtsever’in 18. evlilik yıl dönümlerine özel yaptığı paylaşımda şu notu düştüğü görüldü: Sevgilim, arkadaşım, dostum, biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım.

HÜZÜNLENDİREN DOSTLUK PAYLAŞIMI

Ünlü oyuncunun son paylaşımının ise oyuncu Engin Günaydın ve Cengiz Bozkurt ile olduğu, Yurtsever’in fotoğrafa “Güzel Dostluklar” notunu düştüğü görüldü.

NE OLMUŞTU?

Uzun süredir mide kanseri tedavisi gören 51 yaşındaki oyuncu Şinasi Yurtsever dün hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun 15 gün önce zatürreye yakalandığı ortaya çıktı. Yurtsever’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Kaynak: Haber Merkezi