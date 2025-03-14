Seren Serengil'den Tepki Toplayan Tanyeli Açıklaması

Seren Serengil, uzun süredir kanser sebebiyle hastanede tedavi gören ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumu ağırlaşan Tanyeli hakkında sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

'ACI ÇEKİYORSA O GÜZEL RUH, BIRAK GİT'

Tanyeli’ye ‘Hakkım sana helal olsun canım Tanyeli’ diyerek seslenen Seren Serengil, şunları söyledi:

Tanyeli… O kadar çok yıllar beraber çalıştık ki… İlla sen ol isterdim kadroda. Çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini, beni güldürmelerini, kuliste bana ders verip benim bir türlü oryantal dansını beceremediğime ne çok gülerdik. Ne güzel günlermiş… Ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın. Yoruldun… Bedenin, ruhun yoruldu… Bir an önce iyileş diye, hayata tutunman için dualar ediyorum ama olur da çok acı çekiyorsa o güzel ruh, bırak aşkım. Bırak git…

'HAKKIM HELAL OLSUN'

‘Burada akılda kalacak bir hayat yok geride bırakacağın’ diyen Seren Serengil sözlerine şöyle sonlandırdı: Biz de yaşıyoruz işte yaşamak denirse. Yaşanmayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz. Bari sen kaç kurtul bu kötülüklerden. Nerede huzurlu olacaksan orada ol… Hakkım sana helal olsun canım Tanyeli…

TEPKİ TOPLADI

Seren Serengil’in bu paylaşımı sosyal medyada ise tepki topladı. Serengil’in açıklamasına "Ne olursa olsun hayat tatlıdır. 'Kaç kurtul' demek nasıl bir düşünce şekli?", "Çıkmadık candan umut kesilmez diye bir söz duymamış mı?", "Bu nasıl moral vermektir?" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi