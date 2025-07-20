Ferdi Tayfur'un Kızından Tuğçe Tayfur'dan Büyük 'Af' Resti! Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı

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Babası Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından çok sayıda kaosun içinde ismi anılan Tuğçe Tayfur’un son paylaşımı gündem oldu.

1 milyonu aşkın takipçisiyle sosyal medya üzerinden sık sık etkileşimde bulunan Tuğçe Tayfur, Instagram’da kendisine yöneltilen "Affetmek sizce mümkün mü?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

OLAY YILAN GÖNDERMESİ

Özellikle babası Ferdi Tayfur’un yeğeni ve aynı zamanda menajeri olan Şirin Gözalıcı ile yaşadığı gerginlikler ile çok kez gündeme gelen Tayfur, şunları söyledi: Zor bir soru… Affetmek Allah’a mahsus. Henüz affetmeye hazır değilim. Affetmek elbette çok kıymetli bir erdem ama sanırım yaşadıklarım çok taze. Yılanları hiç sevmem, özellikle pitonları.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz yıl Haziran ayında eşi Muhammed Aydın ile evliliğinden kızı Tuğçe Lina'yı dünyaya getirmişti. İlk evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, üçüncü bebeği Necla Hira ile birlikte yeniden anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.