Uzak Şehir'in Minik Yıldızı Kuzey Geçer'den Korkutan Kare

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kanal D’de yayımlanan ve büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisinde Deniz karakterine hayat veren küçük oyuncu Kuzey Gezer, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi.

Sevimli tavırlarıyla dikkat çeken Gezer, set ekibiyle yakaladığı uyumla da takdir topluyor. Daha sadece 5 yaşında olmasına rağmen, oyunculuğu ve sevecenliği sayesinde sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Küçük yıldız, dizi kadrosuyla çekilen neşeli fotoğraflarıyla da gündemde yer alıyor.

AMELİYAT GEÇİRDİ

Kuzey Gezer, henüz çok genç olmasına rağmen geniş bir kitle tarafından tanınıyor. Son zamanlarda ise sadece oyunculuğuyla değil, yaşadığı ameliyatla da gündeme geldi. Instagram hesabından ameliyat olduğunu açıklayan Gezer’in sağlık durumu, bu paylaşım sonrası merak konusu oldu.

AMELİYAT NEDENİ PAYLAŞILMADI

Küçük oyuncunun sağlık durumu hakkında yapılan duyurunun ardından, ameliyatın sebebiyle ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

'HEM CESARET HEM ŞÜKRANIN GÜNÜ'

400 binden fazla takipçisi olan küçük oyuncunun videosunda şu ifadeler yer aldı:

“Hayat bazen durup derin bir nefes almayı, bazen de güvenle teslim olmayı gerektiriyor. Bugün, hem cesaretin hem de şükranın bir günüydü bizim için.

Bu süreci en başından itibaren titizlikle yöneten ve ameliyatımızı büyük bir özveriyle gerçekleştiren değerli doktorumuza sonsuz teşekkür ederim.

İyi ki varsınız.

İyi ki bilim, iyi ki güven, iyi ki şefkat.

Bir teşekkür de perde arkasındaki tüm sağlık çalışanlarına…”